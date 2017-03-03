Эрик Лаффорг: улыбки Северной Кореи

Фотограф Эрик Лаффорг страстно любит путешествовать и, как говорит он сам, началось это еще в детстве, когда вместе с родителями он побывал в Йемене, Джибути, Эфиопии.
Эрик начал фотографировать в 2006 году и продвигался в профессиональной фотографии очень быстро – почти сразу его начали публиковать в таких изданиях как Geo, Nat Geo, Lonely Planet Magazine и др. Серия фотографий из Северной Кореи словно развенчивает миф о том, что граждане этой страны улыбаются только на пропагандистских плакатах. Как видим, это далеко не так. На фотографиях Эрика люди весело смеются, лукаво улыбаются, хохочут и не прячут свои эмоции.
«Я хотел показать, что даже в условиях диктатуры люди находят повод для улыбки и смеха, и не стоит подозревать их в неискренности», - сказал фотограф о своих работах.
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( 1 комментарий — Оставить комментарий )
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ankol1
Они счастливы и им радостно от того, что у них хотя бы не предвидится трансгендерных кукол.
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